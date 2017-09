God's Trigger - Fazit-Video: »Bullshit«-Story und cooles Koop-Gameplay

Sonntag, 03. September 2017 um 18:02

Im Rahmen der Gamescom 2017 haben Techland als Publisher und das Entwicklerstudio One More Level erstmals Szenen aus God's Trigger gezeigt. Unsere Redakteurin Linda Sprenger konnte das neue Top-Down-Actionspiel für bis zu zwei Spieler auch schon auf der Messe in Köln ausprobieren.

Im #gamestarcampt-Studio erklärte uns Linda, worum es in dem Spiel eigentlich geht und welchen ersten Eindruck sie von der Qualität von God's Trigger hatte. Im Video gibt es dazu auch erste Gameplay-Szenen. Die stammen allerdings aus dem Ankündigungs-Trailer, weil wir vor Ort noch nicht selbst Spielszenen aus God's Trigger aufnehmen konnten.

God's Trigger soll im ersten Quartal 2018 für PC, PS4 und Xbox One also Download-Spiel veröffentlicht werden. Einen Preis oder genauen Release-Termin gibt es bislang allerdings noch nicht.