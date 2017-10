Godzilla: Monster Planet - Neuer Trailer zu Tohos Godzilla-Anime auf Netflix

Dienstag, 24. Oktober 2017 um 10:30

Im neuen Trailer zu Godzilla: Monster Planet treibt die Riesenechse im ersten Anime des legendären Toho Studios ihr Unwesen.

In einer fernen Zukunft haben die Kaijus die Kontrolle über den Planeten eingenommen: Seit einem halben Jahrhundert schon kämpfen die Menschen tapfer gegen die Monster und ihren Anführer Godzilla, bis schließlich eine Gruppe von Auserwählten ins Weltall auf die Suche nach einem bewohnbaren Planeten geschickt wird. Doch die Mission scheitert und der Menschheit bleibt nur eine Möglichkeit: Den Kampf gegen Godzilla und die Rückeroberung der Erde.

Mehr dazu: Seht hier den ersten Trailer zum Anime-Film

Die Regie führten Hiroyuki Seshita und Kobun Shizuno (Detektiv Conan) für die legendären Toho Studios, Produktionsstätte der vielen japanischen Godzilla-Filmen seit den 1950er Jahren. In Japan kommt der erste Anime am 17. November in den Kinos.

In Deutschland sowie weltweit zeigt Netflix den animierten Godzilla-Film voraussichtlich Ende des Jahres. Ein genauer Start-Termin wird noch bekannt gegeben.