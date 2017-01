Gotham - Trailer zu Staffel 3: Batmans Erzfeind der Joker kündigt sich an

Freitag, 27. Januar 2017 um 07:32

In der dritten Staffel der Serie Gotham bekommt der noch junge Bruce Wayne (David Mazouz) Besuch von seinem künftigen Erzfeind: Der Joker.

Im Trailer zum Midseason-Finale wird die Verwandlung des sardistischen und kriminellen Jerome Velaska (Cameron Monaghan) in den berüchtigten Schurken gezeigt. Mit Szenen aus den Folgen Ghosts, Smile Like You Mean It und The Gentle Art of Making Enemies.

Am 24. April 2017 geht die dritte Staffel mit den restlichen Folgen auf dem US-Sender Fox weiter. Weitere bekannte Schurken wie Harley Quinn und Killer Croc, bekannt aus Suicide Squad, werden künftig auch in der Prequel-Serie ihren Auftritt haben.