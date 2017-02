GTA 5 Easter Egg / Guide - Video: So kämpft ihr als Bigfoot gegen das Biest

Montag, 20. Februar 2017 um 19:00

Grand Theft Auto 5 ist ein Spiel voller verrückter Mythen und Geheimnisse. Einige davon entdecken nur die aufmerksamsten Spieler, weil sie das Finden von klitzekleinen Hinweisen an vielen verschiedenen Orten voraussetzen. In diesem Video stellen wir ein Easter Egg vor, in dem wir als Bigfoot gegen eine Bestie kämpfen können, die verdächtig an den Teen Wolf Film erinnert.

Jede Woche berichtet Redakteur Julius Busch ab jetzt Kurioses aus Rockstars Open-World-Dauerbrenner. Mal sind das allgemeine Geheimnisse und Mythen, mal sind es sehr persönliche Hintergrundfakten zu einem bestimmten Charakter.