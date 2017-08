Donnerstag, 24. August 2017 um 16:30

Rockstar Games hat das nächste, große Update für GTA Online angekündigt. Am 29. August erscheint das kostenlose "Smuggler's Run"-Update und eröffnet uns den Zugang zum Himmel über Los Santos.

Fliegen konnte man in GTA Online zwar schon früher, aber der neue Trailer verspricht rasante Luftkämpfe, wie wir sie nie zuvor gesehen haben. Zudem bringt Smuggler's Run einen Haufen neuer Flugzeuge und neue Hangars, in denen wir unsere Jets und Segelflieger unterstellen können.

Außerdem beschert uns das Upadte eine neue Art von Wettrennen, in denen wir im fliegenden Wechsel zu Land, in der Luft und auf dem Wasser gegen andere Spieler antreten. Möglich wird das durch Checkpoints, die uns augenblicklich in ein anderes Fahrzeug versetzen.

