GTA Online - Motor Wars im Video - Rockstars Antwort auf PUBG

Mittwoch, 30. August 2017 um 14:30

GTA Online ist nun auch dem Battle-Royale-Virus erlegen. Mit Motor Wars bekommt der Multiplayer von GTA 5 quasi seine eigene Interpretation von Playerunknown's Battlegrounds Erfolgsrezept. Der Gegner-Modus ist im kostenlosen Update Smuggler's Run enthalten. Johannes hat den Modus gespielt, hatte eine Menge Spaß und stellt die Variante im Video vor.

Nach 30 DLCs: Wir testen GTA Online

In Motor Wars treten bis zu 28 Spieler in höchstens vier Teams gegeneinander an. In der Arena warten jede Menge Knarren und bewaffnete Fahrzeuge auf euch, mit denen ihr eure Gegner plätten könnt. Teamarbeit ist angebracht, denn um das Beste aus den Vehikeln herauszuholen, muss meisten mindestens ein Beifahrer die Waffen bedienen.

Damit die Spieler nicht nur campen, zieht sich der Spielbereich immer enger zusammen. Wer zu lange außerhalb der Zone herumdümpelt, explodiert. Kurze Rundenzeiten sorgen für flotte Matches, die deutlich actionreicher und explosiver verlaufen als in PUBG.

Um den Modus auszuprobieren, braucht ihr lediglich GTA 5. Das Smuggler's Run Update ist komplett kostenlos.

Guide: Geld verdienen in GTA Online