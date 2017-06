GTFO - Erster Trailer des Koop-Shooters der PayDay-Entwickler

Donnerstag, 01. Juni 2017 um 10:08

Der erste Teaser-Trailer zum Koop-Shooter GTFO hat noch keinerlei Gameplay-Szenen zu bieten. Stattdessen sind einige Krater, Schluchten und andere Abgründe im flackernden Licht zu sehen. Rückschlüsse auf das Spielgeschehen lässt das noch nicht zu.

GTFO stammt von dem Entwicklerstudio 10 Chambers Collective, das aus ehemaligen Mitarbeitern von Overkill Software besteht. Dort waren sie unter anderem an PayDay: The Heist und PayDay 2 mitgewirkt. Ihr aktuelles Projekt ist ebenfalls ein Koop-Shooter für bis zu vier Spieler. Es soll auch möglich sein, alleine in den Kampf zu ziehen, das volle Potenzial entfaltet GTFO laut Aussage der Entwickler aber erst im Team.

Einen konkreten Release-Termin für GTFO gibt es noch nicht.