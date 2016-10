Guardians of the Galaxy 2 - Film-Trailer: Erster Blick auf Star-Lord, Drax und Baby-Groot

20.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Ein erster Teaser-Trailer zeigt die Rückkehr der Guardians of the Galaxy in ihrem zweiten Kinoabenteuer. Der kurze Sneak Peek bietet ein Wiedersehen mit den ungewöhnlichen Helden der Galaxie, vor allem Baby-Groot hat einen ersten Auftritt und Drax zeigt seine emotionale Seite.

Marvels ungewöhnliche Superhelden stürzen sich auch ein neues Weltraum-Abenteuer. Neben neuen und alten Gegnern steht vor allem das Geheimnis von Peter Quills wahrer Herkunft im Mittelpunkt der Handlung. Für den passenden Sound des Films sorgt ein brandneues Awesome Mix Vol. 2 Tape.

Zur Besetzung gehören Chris Pratt als Star-Lord, Dave Bautista als Drax, Rocket (Stimme von Bradley Cooper), Zoe Saldana als Gamora und Baby Groot (Stimme Vin Diesel), sowie Karen Gillan als Nebula, Pom Klementieff als Mantis, Elizabeth Debicki als mächtige Priesterin Ayesha, Kurt Russel als Star-Lords Vater und Actionstar Sylvester Stallone in einer noch geheimen Rolle.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 kommt am 27. April 2017 in die Kinos.