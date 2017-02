Guardians of the Galaxy 2 - Super-Bowl-Trailer: Baby Groot und viele neue Helden

Montag, 06. Februar 2017 um 05:48

Im neuen Trailer zu Marvels Guardians of the Galaxy 2 wird das erweiterte Team rund um Chris Pratt als Star-Lord vorgestellt. Neue Gegner stellen sich den ungewöhnlichen Weltraumhelden in den Weg und Peter Quills wahre Herkunft wird enthüllt.

Zur Besetzung gehören Chris Pratt als Star-Lord, Dave Bautista als Drax, Rocket (Stimme von Bradley Cooper), Zoe Saldana als Gamora und Baby Groot (Stimme von Vin Diesel), sowie Karen Gillan als Nebula, Pom Klementieff als Mantis, Elizabeth Debicki als mächtige Priesterin Ayesha, Kurt Russel als Star-Lords Vater und Actionstar Sylvester Stallone in einer noch geheimen Rolle.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 kommt am 27. April 2017 in die Kinos.