Guardians of the Galaxy: Telltale Series - Teaser zeigt wenig, klingt aber genau richtig

Freitag, 02. Dezember 2016 um 04:20

Ganz im Stil des Kino-Vorbilds legt auch Marvel's Guardians of the Galaxy - The Telltale Series wert auf gute Musik. Daher zeigt der Ankündigungs-Teaser für das Spiel zwar wenig, präsentiert sich dafür aber während The Game Awards 2016 mit passender Musik zur Einstimmung.

Marvel's Guardians of the Galaxy - The Telltale Series ist ein Episodenspiel in fünf Teilen für Konsolen, PC und mobile Geräte. Das Adventure basierend auf dem Marvel-Franchise wird 2017 erscheinen, sowohl digital als auch in Form einer Season-Pass-Disk.