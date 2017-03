Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - Gameplay-Trailer mit Release-Termin

Donnerstag, 30. März 2017 um 19:11

I AM GROOT. Der erste Gameplay-Trailer mit Release-Termin zu Guardians of the Galaxy: The Telltale Series zeigt, dass auch Telltale den typischen Humor der Comic-Vorlage in Szene setzen kann. Am 18. April 2017 startet das Abenteuer um Star-Lord und seine Crew mit der ersten von fünf Episoden.