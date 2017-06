Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - Launch-Trailer zu Episode 2: Under Pressure

Dienstag, 06. Juni 2017 um 11:41

Der offizielle Launch-Trailer zur zweiten Episode von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series zeigt einen Mix aus Gameplay-Szenen und Zwischensequenzen.

In Episode 2: Under Pressure muss sich Star-Lord entscheiden, ob er Gamoras Schwester Nebula verfolgen möchte, um mehr Informationen zu sammeln. Alternativ kann er aber auch seinem Kameraden Rocket beistehen, der sich um einige persönliche Angelegenheiten auf seinem Heimatplaneten kümmern muss.

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - Episode 2 erscheint am 6. Juni 2017 auf PC und Konsolen.