Gwent - Nicht nur Glückssache: So funktionieren die Kartenpakete

Gwent: The Witcher Card Game ist ein eigenständiger Kartenspiel-Ableger der Witcher-Serie. Gwent, beziehungsweise Gwint, wurde in The Witcher 3: Wild Hunt als Minispiel eingeführt. Spieler können entweder mit ihren Decks in Multiplayer-Duellen antreten oder eine Singleplayer-Kampagne bestreiten. Gwent unterstützt Crossplay zwischen PS4, PC und Xbox One.