Halo Wars 2 - So funktioniert der Basisbau

Samstag, 25. Februar 2017 um 09:21

Während unseres großen Livestreams zu Halo Wars 2 auf dem GameStar-Twitchkanal durfte natürlich auch der Basisbau des Spiels nicht fehlen. Der ist vielleicht nicht so umfangreich wie etwa in Age of Empires 2, aber es steckt doch einiges drin: Von der richtigen Baureihenfolge bis zur Eroberung und Verteidigung neuer Ländereien will einiges bedacht sein.

Im Video zeigt Maurice alle Facetten des Basisbaus, wie er funktioniert und worauf man achten muss. Von den zwei Ressourcen Nachschub und Energie bis hin zu Rekrutierung, Forschung und Verteidigung stellen wir alle Mechaniken vor. Unser Test zu Halo Wars 2 zeigt, wie gut die Spielmechanik insgesamt funktioniert.

Übrigens: Die werte Kollegin Ann-Kathrin hat just einen Video-Guide mit Tipps zum perfekten Basisbau veröffentlicht. Reinschauen lohnt sich!