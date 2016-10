Halo Wars - Entwickler erklären die Multiplayer-Modi

Halo Wars 2 ist der zweite Teil der Echtzeit-Strategiespielserie zu Halo von Creative Assembly und kommt diesmal für die Xbox One und den PC (Windows 10). Entwickelt wird Halo Wars 2 vom Team, dass zuvor bereits Alien: Isolation gemacht hat. Das erste Halo Wars erschien für die Xbox 360 und wurde von Ensemble Studios entwickelt. Die Handlung von Halo Wars 2 setzt 28 Jahre nach den Geschehnissen von Halo 5: Guardians an. Captain James Cutter und seine Crew erwachen aus dem Cryoschlaf und sehen sich mit dem Brute Atriox und dessen Schergen konfrontiert. Die Kampagne umfasst insgesamt 13 Missionen. Das menschliche United Nations Space Command ist mit üblichem (SciFi-)Echtzeit-Arsenal wie Infanterie, Panzer oder Mechs ausgestattet. Schlagkräftig sind vor allem die Hellbringers - mit Flammenwerfern bewaffnete Marines. Kommandanten haben individuelle »Commander Powers", wie beispielsweise die Fähigkeit, ihre Einheiten heilen zu können. Neben einer Kampagne gibt es mehrere Multiplayer-Modi wie Deathmatch oder Domnation, in denen man zusammen mit oder gegen andere Spieler antreten kann. Das Echtzeit-Strategiespiel erscheint als Xbox Play Anywhere und unterstützt verschiedene Crossplay-Funktionen.