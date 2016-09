Hearthstone: Heroes of Warcraft - Entwickler-Video zur Priester-Karte »Purify«

Hearthstone: Heroes of Warcraft ist ein kostenlos spielbares digitales Sammelkartenspiel im WarCraft-Universum. In kurzen Matches mit einer Dauer um die zehn Minuten werden dabei Duelle zwischen zwei Spielern ausgetragen, die jeweils eine von neun spielbaren Klassen und ein Deck von 30 selbst zusammengestellten Spielkarten in den Kampf führen. Im Laufe der Partie werden abwechselnd Karten in Form von Kreaturen, Zaubern und Ausrüstung gezogen, ausgespielt und Fähigkeiten eingesetzt, um den gegnerischen Helden zu besiegen. Je nach Heldenklasse und eingesetztem Deck kommen dabei die unterschiedlichsten Strategien zum Einsatz. Gegen erspieltes Gold oder Echtgeld erhalten Spieler zusätzliche Kartenpakete, um die eigene Sammlung zu vergrößern, oder Zutritt zum Arena-Spielmodus.