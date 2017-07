Hearthstone: Knights of the Frozen Throne - Trailer macht alle Klassen zu Todesrittern

Freitag, 07. Juli 2017 um 16:43

Im Ankündigungs-Trailer zu Knights of the Frozen Throne stellen die Entwickler die neue Hearthstone-Erweiterung vor. In einem kurzen Clip verfallen Jaina und die anderen Klasse der Macht des Lichkönigs, danach zeigt Chefentwickler Ben Brode, wie sich das spielmechanisch auswirkt: Mit neuen Heldenkarten, die ihnen frische Fähigkeiten geben!