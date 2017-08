Hearthstone sind wir - Animierter Kurzfilm kündigt weitere Comics & Filme an

Mittwoch, 23. August 2017 um 18:34

Blizzard hat auf der Gamescom 2017 einen animierten Kurzfilm zu Hearthstone rund um die neue, jugendliche Heldin Ava gezeigt. Sie und ihre Freunde sollen im Mittelpunkt kommender Animationsfilme und Comics rund um Hearthstone stehen.

Mit seinem niedlichen Animationsstil und den fröhlichen Gesängen erinnert der Animated Short an einen Disney-Film. Ava kommt im Gasthaus von Wirt Steinruh an und wird sofort fröhlich von den Gästen begrüßt. Für Blizzard steht Hearthstone genau für dieses heimlige Gefühl und die Geselligkeit im Wirtshaus. Deshalb will der Entwickler das Hearthstone-Universum wie schon bei Overwatch über weitere Kurzfilme und Comics rund um die im Trailer gezeigten Charaktere aufbauen.

Zur Gamescom wurde außerdem ein großes Fireside-Gathering abgehalten, bei dem sich alle Standbesucher gemeinsam dem Lichkönig stellen und ihn besiegen konnten - eine Revanche ist geplant. Blizzard will sich bei Hearthstone in Zukunft stärker auf solche örtlichen Events konzentrieren.