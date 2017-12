Hello Neighbor - Test-Video: Gute Idee, nerviger Nachbar

Freitag, 22. Dezember 2017 um 15:24

In Hello Neighbor brecht ihr in das Haus eures Nachbarn ein. Und dafür gibt es einen guten Grund, denn anscheinend hält dieser in seinem Keller eine Frau gefangen. Euer Ziel ist es, ins Haus zu gelangen und das Geheimnis des Nachbarn zu ergründen. Dabei muss man den Alten auf eine falsche Fährte locken, denn wenn er uns bemerkt, starten wir von vorne.

Damit bietet das Spiel von Entwickler Dynamic Pixels an sich ein interessantes Spielprinzip. Leider stolpert es über einige schlecht umgesetzte Mechaniken. Im Verlauf des Spiels gibt es beispielsweise einige Rätsel, die sich aufgrund der mäßigen Steuerung und schlechten Physik nur schwer lösen lassen.

Das Stealth-Survival-Horror-Spiel Hello Neighbor erschien am 8. Dezember 2017 für PC und Xbox One. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, findet ihr eine ausführliche Analyse in unserem Test zu Hello Neighbor.