Here They Lie - Ankündigungstrailer zum surrealen VR-Horror für die PS4

Here They Lie verspricht, euch zum Launch der PlayStation VR-Brille einen gehörigen Schrecken einzujagen. Das Psycho-Horrorspiel mit surrealen Elementen versetzt euch in eine alptraumhafte Welt, aus der es kein Entrinnen gibt. Völlig auf euch allein gestellt, müsst ihr eine bedrohliche Stadt erkunden, die von ebenso seltsamen wie böswilligen Kreaturen bevölkert wird. Ständig warten moralische Herausforderungen auf euch, die über Leben oder Tod entscheiden.

Here They Lie erscheint zeitgleich mit der PlayStation VR am 13. Oktober 2016.