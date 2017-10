Hidden Agenda - Launch-Trailer zum Playlink-Krimi der Until Dawn-Macher

Mittwoch, 25. Oktober 2017 um 14:00

Sony hat für den kommenden PlayLink-Thriller Hidden Agenda zum Release in den USA einen neuen Launch-Trailer veröffentlicht. Das Video zeigt, wie man sich das Spiel mit einer Gruppe von Freunden vorstellen kann.



Hidden Agenda wird von Supermassive Games entwickelt, welche vor allem für Until Dawn bekannt sind. Tatsächlich orientiert sich auch ihr neuestes Werk spielerisch an Heavy Rain, Until Dawn und Co. Ihr könnt allein oder mit bis zu fünf weiteren Freunden an einer PS4 einen interaktiven Krimi erleben. Als PlayLink-Titel könnt ihr dabei auch euer Smartphone mit der entsprechenden App als Controller benutzen.

Im Laufe der Geschichte werdet ihr immer wieder vor Entscheidungsmöglichkeiten gestellt, die dann im Wesentlichen demokratisch entschieden werden. Als besonderen Kniff bekommt ihr manchmal auch besondere Hintergrund-Infos und spezielle Aufträge, von denen die anderen aber nichts wissen. Wenn ihr Erfolg haben wollt, müsst ihr eure Mitspieler also manipulieren und hinters Licht führen.



In Europa erscheint Hidden Agenda erst am 22. November, exklusiv für die PS4.