Highlight: Bethesda - BJ Blaskowicz rettet die USA!

Montag, 12. Juni 2017 um 11:13

Wolfenstein ist endlich zurück! Nach diversen Ankündigungen hat Bethesda auf der PK den Shooter unter dem Titel Wolfenstein 2: The New Colossus erstmals offiziell vorgestellt.

Wir schlüpfen erneut in die Rolle von BJ Blaskowicz: Während wir in Europa bereits den Widerstand gegen das Regime aufgebaut haben, sind jetzt die unterdrückten USA dran. In New Orleans prügeln wir uns mit Krokodilen, Panzerhunden und Riesen-Mechs. Auch der geniale Humor (wie beispielsweise bei der Quiz-Show »German, or else...?« oder dem zahmen Panzerhund Liesel deutlich wird) und überzogen fiese Gegner wie die sadistische Irene Engel sind zurück und machen uns das Leben schwer.

Für Michael Obermeier, Christian Fritz Schneider und Elena Schulz war Wolfenstein 2 mit dieser abgedrehten Mischung das Highlight der Bethesda-Show. Im #E3daheim-Video sprechen sie über das, worauf sie sich am meisten freuen und was der Ego-Shooter auf keinen Fall tun sollte. Wolfenstein 2 erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

