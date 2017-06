Highlight: Sony E3 2017 - Mit Spider-Man auf Arkham-Niveau?

Dienstag, 13. Juni 2017 um 16:37

Spiderman ist zurück! Genauso wie im Marvel-Filmuniversum hat der Spinnenfaden schwingende Held bald auch seinen nächsten großen Videospielauftritt - und der scheint wirklich groß zu werden. Das gezeigte Gameplay zu Spider-Man auf der Sony-Konferenz zur E3 2017 sah fantastisch aus und schaffte es somit zu unserem Highlight der Show.

Spielerisch will man sich dabei an der beliebten Batman-Arkham-Reihe orientieren. Die Open World sieht dabei sehr realistisch aus und gar nicht nach Comic. Ähnlich wie in den Filmen präsentiert sich Spiderman außerdem mit viel Humor und Selbstironie. So einen Fluss aus Story und Action sieht man sonst nur in einem Uncharted!

Deshalb sind unsere #E3daheim-Moderatoren Michael Obermeier, Christian Fritz Schneider und Mirco Kämpfer von der Gamepro schlichtweg begeistert. Spider-Man stammt von Insomniac Games (Sunset Overdrive) und soll 2018 exklusiv für die PS4 erscheinen.

