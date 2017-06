Highlight: Ubisoft E3 2017 - Endlich ist es da!

Dienstag, 13. Juni 2017 um 11:54

Endlich ist es soweit! Nach all den Verschiebungen, Vertröstungen und einer langen Funkstille, hat Ubisoft es wieder aus der Versenkung geholt: Auf der Ubi-PK zur E3 2017 wurde Beyond Good and Evil 2 noch einmal offiziell mit einem Render-Trailer angekündigt.

Der zweite Teil wird ein Prequel zu Beyond Good and Evil 2 und spielt damit vor den Ereignissen rund um Heldin Jade. Die Welt wird aber die gleiche sein, wenn auch technisch aufpoliert, wie der Cinematic-Trailer eindrucksvoll beweist. Auch menschenähnliche Tiere und interplanetare Reisen sind mit von der Partie. Etwas überraschend war, dass BG&E wohl ein Multiplayer-Spiel wird, ob das auf Koop hinweist oder es gar ein MMO wird, ist aber noch nicht bekannt.

Für Michael Obermeier, Christian Fritz Schneider und Dimitry Halley war Beyond Good and Evil 2 nicht nur die größte Überraschung, sondern auch das Highlight der Ubisoft-Show. Im #E3daheim-Video klären sie, ob das nur an der Nostalgie-Brille liegt oder die Fortsetzung 14 Jahre später auch Neulinge begeistern konnte.

