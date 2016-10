Hitman - Trailer stimmt auf das Finale der ersten Staffel ein

24.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Ein neuer Trailer stimmt auf das Finale der ersten Staffel des in mehreren Episoden veröffentlichten Hitman ein.

Die finale Episode wird am 31. Oktober 2016 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen. Der Schauplatz im japanischen Hokkaido stellt eine exklusive Privatklinik in den Mittelpunkt. Der Gebäudekomplex bietet einen Zen-Garten, ein schickes Sushi-Restaurant sowie eine heisse Quelle zum Baden. Natürlich muss Agent 47 auch dort trotz der vielen Freizeitmöglichkeiten arbeiten und zwei Zielpersonen ausfindig machen - und eleminieren.