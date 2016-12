Hitman - Video-Briefing zum 17. Elusive Target »The Food Critic« in Bangkok

Samstag, 31. Dezember 2016 um 10:17

Seit dem 30. Dezember 2016 gibt es wieder einmal einen neuen Auftrag für alle Spieler von Hitman: Kurz vor dem Jahreswechsel geht es in »The Food Critic« in Bangkok einem nervigen Restaurantkritiker an den Kragen.

Das neue Ziel ist sieben Tage lang am Himmapan Hotel zu finden.

Ein Elusive Target wie dieses gibt es stets nur eine limitierte Zeit lang und lässt sich auch nur einmal ausschalten. Wer im Laufe der Mission scheitert, kann sie nicht erneut angehen.

Wer der Restaurantkritiker ist und warum er ausgeschaltet werden soll, zeigt der Trailer.

Restaurantkritiker im Visier: Mehr zum Elusive Target für Hitman