Horizon: Zero Dawn - Entwickler-Video stellt Evolution der Maschinen vor

Das durch die Killzone-Reihe bekannte Entwicklerstudio Guerrilla Games wagt sich mit mit dem PS4-exklusivem Horizon: Zero Dawn auf neues Terrain. Es handelt sich um ein postapokalyptisches Spiel, in dem der Spieler als Heldin Aloy mit altertümlichen Waffen gegen Roboter-Dinos kämpft, um das Gleichgewicht zwischen Menschen und Maschinen aufrecht zu erhalten. Man muss aber auch gegen Menschen oder normale Tiere kämpfen. Dazu craften wir uns auch neue Pfeilsorten. Außerdem gibt es Erfahrungspunkte-System. Das Spiel erzählt in Nebenmissionen viele kleine, in sich abgeschlossene Geschichten - Micro-Stories genannt. Wer also das gesamte Universum von Horizon begreifen will, sollte nicht nur die Hauptmissionen abhaken. Horizon: Zero Dawn bietet eine Open World.