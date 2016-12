Horizon: Zero Dawn - Neuer PSX-Trailer zeigt coole Roboter-Kreaturen

Samstag, 03. Dezember 2016 um 21:50

Auf der PlayStation Experience 2016 in Kalifornien wurde ein neuer Trailer zur Horizon: Zero Dawn veröffentlicht. Das Abenteuer verschlägt euch in eine postapokalyptische Welt, die an die Steinzeit erinnert - doch hochentwickelte Roboter-Dinosaurier streifen durch die Landschaft. Als Heldin Aloy macht ihr Jagd auf die futuristischen Geschöpfe.

Der neue Trailer widmet sich der Open World und zeigt außerdem verschiedene Gegnertypen, darunter mechanische Flugsaurier, die durch die Lüfte brausen. Horizon soll von der PS4 Pro profitieren, das Spielerlebnis sei jedoch das Gleiche wie auf der PS4. Auf eine native 4K-Auflösung müsst ihr jedoch verzichten. Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März 2017. Weitere Infos zum Open-World-Abenteuer erfahrt ihr in unserer Vorschau.