Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Kommentiertes Gameplay zeigt komplette Mission aus dem DLC

Montag, 06. November 2017 um 12:00

Nicht mehr lange, dann bekommt Horizon Zero Dawn mit The Frozen Wilds den ersten Story-DLC. In einem kommentierten Gameplay-Video sprechen die Entwickler von Guerilla Games über die Neuerungen der Erweiterung.

Aloy trifft den neuen Stamm der Banuk, deren Kultur sich auf das reine Überleben spezialisiert hat. Das Gameplay gibt euch neue Eindrücke ihrer eigenwilligen Kultur. In der Mission "Survivor" geht Aloy auf die Suche nach verschollenen Jägern der Banuk und bekommt es dabei u.a. auch mit neuen Gegnertypen zu tun. Außerdem geben die beiden Quest-Designer ein paar Hinweise darauf, worum es in der Handlung von The Frozen Wilds gehen wird.

Horizon Zero Dawn - The Frozen Wilds erscheint am 07. November exklusiv für die PS4.