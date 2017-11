Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Launch-Trailer zeigt den hohen Norden & neue Gegnertypen

Dienstag, 07. November 2017 um 10:00

Zum Release von Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds spendiert uns Sony noch einen weiteren Trailer. Zu sehen gibt es jede Menge Gameplay und Szenen aus verschiedenen Zwischensequenzen.

Im The Frozen Wilds-DLC verschlägt es unsere Protagonistin Aloy in den hohen Norden. Dort trifft sie auf den Stamm der Banuk, der sich voll und ganz auf das Überleben in Eis und Schnee spezialisiert haben. Spielerisch erwarten uns neue Waffen, neue Gegnertypen und natürlich eine neue Geschichte.

Ob uns der DLC gefällt, erfahrt in unserem Test. The Frozen Wilds ist ab heute, dem 07. November 2017 erhältlich und kostet im PSN-Store 19,99 Euro.