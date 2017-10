Hunt: Showdown - Gameplay-Trailer stellt Horror-Survival-Shooter vor

Freitag, 13. Oktober 2017 um 11:07

Hunt: Showdown ist ein Horror-Suvival-Shooter von Crytek, den Machern der Crysis-Reihe und der berühmten Cry Engine. Das Frankfurter Studio will mit Hunt das Survival-Genre umkrempeln, indem es fünf verfeindete Teams aus jeweils zwei Spielern auf Dämonenjagd schickt.

Klingt nach klassischem Horror-Shooter. Die Survival-Komponente kommt hinzu, weil Spieler den Monster auflauern und sie dann auch bewusst erst mal verschonen können, um andere Spieler anzulocken. Was zählt ist nämlich nicht die Anzahl der Kills, sondern die Qualität des Loots, den man bekommt. Und den muss man sich nicht zwangsläufig selbst erspielen - man kann ihn auch einfach anderen Spielern wegnehmen!

Wie in Escape from Tarkov ist es mit dem einfachen Looten aber noch nicht getan. Die Gegenstände sind nämlich erst sicher, wenn man das Kampfgebiet verlassen hat. Ein System, das man auch schon aus dem PVP-Shooter The Division von Ubisoft kennt.

Hunt: Showdown erscheint am PC bald im Early Access auf Steam. Beim Full Release sollen Versionen für Playstation 4 und Xbox One folgen. IGN hat kürzlich 12 Minuten Gameplay veröffentlicht.