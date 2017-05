Hunt: Showdown - Teasertrailer zum Reboot des vermissten Crytek-Koopshooters

Dienstag, 16. Mai 2017 um 18:50

Unter dem neuen Namen Hunt: Showdown kündigt Crytek den Reboot des seit einigen Jahren in der Versenkung verschwundenen Titels Hunt: Horrors of the Gilded Age an. Im Teasertrailer sind zwei Jäger zu sehen, die selber Opfer von zwei anderen Jägern werden. Aus dem geplanten 4er-Koop-Spiel scheint nun also ein 2vs2 -Titel zu werden.