In Bioshock schießen alle daneben ... - Video: ... und 19 andere geheime Gameplay-Hilfen

Achtung, hier kommt die bittere Wahrheit: Eure Gegner in Half-Life hatten alle ein geheimes Handicap, eure Waffen in System Shock waren manipuliert und nein, die Massenschlacht in Assassin’s Creed habt ihr eigentlich gar nicht so knapp geschafft, wie ihr dachtet. Denn heute wie damals gibt’s in Videospielen geheime Gameplay-Mechaniken und Hilfen, die Frust vermeiden und im Spiel eine ganz bestimmte Stimmung vermitteln sollen – ohne den Spieler mit der Nase draufzustoßen.

Basierend auf einem Twitter-Aufruf von Game-Designerin Jennifer Scheurle (Earthlight) haben wir im Video die 20 interessantesten geheimen Gameplay-Tricks der Entwickler von Bioshock, Doom, Half-Life, F.E.A.R., Gears of War, Far Cry 4, Overwatch und vielen anderen zusammengetragen.

Neben einigen hilfreichen Mechaniken gibt’s aber auch das genaue Gegenteil: Subtile Manipulation des Spielers, um ihn unterbewusst in die Irre zu führen.

Kennt ihr weitere geheime Mechaniken, die bis heute kaum jemand mitbekommen hat? Dann ab damit in die Kommentare.

Artikel: Geheime Tricks der Spieleentwickler - Wie Bioshock, Dark Souls und Co. uns täuschen