Injustice 2 - Neuer Trailer zeigt alles, was ihr zum Fighting Game wissen müsst

Mittwoch, 10. Mai 2017 um 12:45

Warner Bros hat einen neuen Trailer für das Fighting Game Injustice 2 veröffentlicht, das Mitte Mai für PS4 und Xbox One erscheint. Das über fünf Minuten lange Video trägt den Titel "Everything you need to know" und gibt einen Überblick über die wichtigsten Elemente des Spiels.

Der Trailer zeigt beispielsweise kurze Szenen aus der Story des Spiels und die unterschiedlichen Fraktionen, die von Batman, Superman und Gorilla Grodd angeführt werden. Außerdem bekommt ihr einen kurzen Einblick in die neue Funktion, die Charaktere anpassen zu können und ihnen damit spezialisierte Looks und Fähigkeiten zu verpassen. Weiterhin werden auch die Multiplayer-Funktionen wie das Gründen von Gilden angerissen.

Injustice 2 erscheint am 16. Mai für PS4 und Xbox One.

