Iron Sky 2 - Teaser-Trailer zum SciFi-Sequel mit Killer-Nazis und Dinos

Mittwoch, 10. Mai 2017 um 08:47

Die Killer-Nazis aus Iron Sky (2012) sind zurück. Im ersten Teaser-Trailer zum Sequel Iron Sky: The Coming Race gibt es jede Menge Weltraumschlachten zu sehen, die Rückkehr von Udo Kier und Hitler, der auf einem Dino reitet.

Inzwischen sind 20 Jahre vergangen, als sich nach einem Nuklearangriff alle Überlebenden auf der Mondbasis der Nazis retten konnten. Nun fällt diese auseinander und so kehren die Menschen auf die Erde zurück. Hier haben sich die Weltraum-Nazis inzwischen breit gemacht und eine neue Basis im Innern der Erde errichtet. Dazu gehört auch Adolf Hitler, der in Wirklichkeit ein Reptilien-Hybrid ist und eine Armee von Dinosaurier um sich sammelt. Die US-Präsidentin schmiedet gemeinsam mit Hitler einen perfiden Plan, die Weltherrschaft an sich reißen.

Dabei spielen auch bekannte Charaktere wie Vladimir Putin, Osama bin Laden, Stalin, Mao Zedong, Margaret Thatcher, Dschingis Khan, als auch Steve Jobs und Mark Zuckerberg mit.

Wie schon beim ersten Film wird auch hier die Produktion mit Hilfe von Crowdfunding von Fans finanziert. Zur Besetzung gehören wieder Udo Kier, Julia Dietze und Stephanie Paul. Die Regie führt erneut Timo Vuorensola.

Iron Sky: The Coming Race ist für den 14. Februar 2018 in den Kinos angekündigt.