Ist For Honor realistisch? - Google halt!

Donnerstag, 02. Februar 2017 um 18:30

In unserem neuen Format »Google halt!« widmen wir uns häufig gesuchten Google-Begriffen bzw. Fragen zu bestimmten Themen und Spielen und beantworten diese dann direkt im Video. Redakteur Julius wird sich jede Woche ein anderes Keyword vornehmen, immer abhängig davon, was auf Google gerade angesagt ist. Für diese Folge widmen wir uns dem Begriff For Honor. Ziel des Formats ist eine gesunde Mischung von Informationsgehalt und Unterhaltung.

In dieser Folge geht es unter anderem um folgende Fragen:

- Ist For Honor realistisch?

- Wird For Honor ein gutes Spiel?

- Wann startet die Open Beta?

- Hat For Honor einen Splitscreen-Modus?

- Ist For Honor always on?

Wir wünschen viel Spaß beim Zuschauen und bitten um Feedback!

Mehr zu For Honor: Unsere ausführliche Preview