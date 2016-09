Jack Reacher 2 - Film-Trailer: Tom Cruise ist zurück und mächtig sauer

30.09.2016 8 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Im neuen explosiven Trailer zum Action-Spektakel Jack Reacher 2 schwingt Tom Cruise in vielen neuen Szenen seine Fäuste. Dabei wird nicht nur mehr von der Story preisgegeben, auch sein Gegenspieler The Hunter (gespielt von Patrick Heusinger) hat einen Auftritt.



Nach dem ersten Film schlüpft Tom Cruise nun vier Jahre später erneut in die Rolle des ehemaligen Militärpolizisten. Zurück im Hauptquartier seiner alten Einheit erwartet ihn eine böse Überraschung: Seine Nachfolgerin Major Susan Turner (Cobie Smulders) wurde wegen Hochverrats verhaftet und auch er selbst soll angeblich wegen Mordes ins Gefängnis. Schnell wird ihm klar, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Er kann fliehen und deckt eine Verschwörung auf, die es unter anderem auf Mitglieder seiner ehemaligen Einheit abgesehen hat. Major Turner könnte ihm bei der Aufklärung helfen, dafür muss sie erst einmal aus dem Gefängnis.



Jack Reacher 2: Kein Weg zurück basiert auf Lee Childs 18. Roman (Never Go Back) der Buchreihe. Regisseur ist diesmal Edward Zwick (The Last Samurai, Blood Diamond). In weiteren Rollen spielen Cobie Smulders (The Avengers), Danika Yarosh (Heroes Reborn), Austin Hebert (Bonnie and Clyde), Patrick Heusinger (Quantum Break), Aldis Hodge (Stirb langsam 5) und Holt McCallany (Gangster Squad) mit.



Deutscher Kinostart ist am 10. November 2016.

