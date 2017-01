Jahresrückblick 2016 - Video: Die besten Xbox-Spiele des Jahres

Sonntag, 01. Januar 2017 um 10:00

Wir zeigen die besten Xbox-Spiele des Jahres 2016 im Video, gemessen anhand ihren GamePro-Wertungen.Ob Gears of War, Battlefield 1 oder Forza Horizon, dieses Jahr war wieder ein gutes Jahr für Spieler jeder Plattform, aber gerade die Xbox hatte einige Exklusiv-Titel zu bieten. In diesem Video verschaffen wir einen kleinen Überblick über das, was dieses Jahr erschienen ist.

Was waren denn eure Spiele-Highlights des Jahres? Wir freuen uns auf eure Eindrücke in den Kommentaren und wünschen viel Spaß mit diesem Video.