Jumanji - Explosiver Trailer zur Action-Komödie mit Dwayne Johnson

Mittwoch, 20. September 2017 um 10:00

Im neuen Trailer zum Action-Abenteuer Jumanji finden sich Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan in einem Videospiel wieder. Im Dschungel müssen sie einige Abenteuer bestehen, dabei hat jeder seine besonderen Fähigkeiten.

Die moderne Version des Filmklassikers mit Robin Williams aus dem Jahr 1995 kommt als Komödie mit witzigen Dialogen und reichlich Slapstick-Einlagen daher.

Als vier Schüler eine alte Spiele-Konsole mit dem Videospiel Jumanji finden, beginnen sie neugierig an zu spielen und erleben ihr blaues Wunder: Als sie ihre jeweilige Spielfigur ausgesucht haben, werden sie plötzlich in das Videospiel hineingezogen und nehmen deren Gestalt an. Als Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Ruby Roundhouse (Karen Gillan), Professor Shelly Oberon (Jack Black) und Moose Finbar (Kevin Hart) erleben sie zahlreiche Abenteuer und müssen einige Gefahren bestehen.

Die Regie führt Jake Kasdan (Bad Teacher). In weiteren Rollen spielen Nick Jonas, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Alex Wolff und Morgan Turner mit.

Das 3D-Abenteuer Jumanji kommt am 21. Dezember 2017 in die Kinos.