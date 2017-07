Justice League - Comic-Con Trailer mit Batman & Co gegen einen mächtigen Bösewicht

Sonntag, 23. Juli 2017 um 09:00

Der neue über 4-Minuten-lange Trailer zur Comic-Verfilmung Justice League vereint die DC-Helden Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher) im Kampf gegen eine mächtige globale Bedrohung.

In den vielen neuen Actionszenen gibt es ein Wiedersehen mit den einzelnen Superhelden. Erstmals tritt auch Bösewicht Steppenwolf (Ciarán Hinds) in Erscheinung und am Ende kündigt sich sogar ein Wiedersehen mit einem weiteren Helden an: Superman (Henry Cavill) gehört schließlich auch zum Team der Justice League.

Zur Besetzung gehören auch Jeremy Irons als Alfred Pennyworth, J. K. Simmons als Commissioner Gordon und Jesse Eisenberg als Lex Luthor.

Die neue DC-Comic-Verfilmung Justice League kommt am 16. November 2017 in die Kinos.