Justice League - Kino-Trailer: Alle Helden vereint - aber wo ist Superman?

Samstag, 25. März 2017 um 16:17

Im ersten richtigen Kino-Trailer zu Justice League müssen Batman (Ben Affleck) und Wonder Woman (Gal Gadot) die mächtigsten Helden der Erde zu einem schlagkräftigen Team formen. Nur zusammen mit Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher) kann eine düstere Bedrohung abgewendet werden. Aber wo steckt Superman (Henry Cavill)?

Justice League soll im November 2017 ins Kino kommen und ist nach Man of Steel, Batman v. Superman: Dawn of Justice und Wonder Woman der inzwischen vierte Film des zusammenhängenden Filmuniversums von DC Comics.