Killing Floor 2 - PC gegen PS4 Pro und PS4 im Grafik-Vergleich

Freitag, 18. November 2016 um 13:28

Wie deutlich kann sich die PS4 Pro bei Killing Floor 2 gegenüber der PS4 abheben? Und wie nah kommt sie an den PC? Wir vergleichen die Grafik von Killing Floor 2 auf PC, PS4 und PS4 Pro. Wir haben das Spiel mit Ultra Grafik-Details auf dem PC gespielt, außerdem waren Nvidia FleX und HBAO+ aktiviert. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos. Killing Floor 2 bietet einige Verbesserungen auf der PS4 Pro gegenüber der normalen PS4, wir haben es hier im 1080p Modus gespielt. So hat das Spiel auf der PS4 Pro eine höhere Bildrate, außerdem profitiert es von Super-Sampling. Dabei wird das Spiel in einer höheren nativen Auflösung gerendert und dann auf 1080p herunterskaliert, dadurch wird vor allem die Kantenglättung verbessert. Zudem gibt es schärfere dynamische Schatten und Ultra-Texturen, die auf Zeds, Waffen, Objekte und den ganzen Level angewendet werden.