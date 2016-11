Kingdom Come: Deliverance - Gameplay-Video aus der ersten Quest des Mittelalter-Rollenspiels

Dienstag, 29. November 2016 um 17:26

Wir zeigen exklusiv die neueste Gameplay-Demo von Kingdom Come: Deliverance in voller Länge. Konkret zeigt uns Tobias Stolz-Zwilling, PR-Manager der tschechischen Warhorse Studios, erstmals eine komplette Alpha-Version des Spiels, in der alle Features und Quests enthalten sind. Und am Beispiel der ersten Quest im Spiel zeigt er, wie viele Möglichkeiten es oftmals gibt, an sein Ziel zu gelangen und dass Fehler noch lange nich das Ende bedeuten.

Achtung, Alpha! Tobias spielt uns hier aus der aktuellen »Internal Alpha« vor. Die ist inhaltlich komplett, allerdings noch voller Platzhalter, Bugs und Probleme. Es fehlen etwa Animationen, die komplette Synchro, Zwischensequenzen und mehr. Bitte bedenken Sie das, wenn Sie das Video schauen. Wir freuen uns jedenfalls, dass sich ein Entwickler in dieser Phase des Projekts bereits in die Karte schauen lässt.



