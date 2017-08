Kingdom Come: Deliverance - Gamescom-Demo: Komplette Quest aus dem fast fertigen Spiel

Sonntag, 27. August 2017 um 12:00

Kingdom Come: Deliverance ist auf der Zielgerade und soll im Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Auf der Gamescom 2017 hat der Entwickler Warhorse Studios eine komplette Quest gezeigt, die kurz vor den Inhalten der Beta-Version spielt. Wir zeigen die Mission in diesem Video und lassen uns erklären, wie unterschiedlich der Spieler diese Quest angehen kann, mit oder ohne Gewalt.

Die Gamescom-Demo zu Kingdom Come: Deliverance zeigt außerdem Szenen, die bereits im Kickstarter-Trailer vor fast vier Jahren zu sehen waren. Jetzt kann man sehen, wie aus der Techdemo von damals ein richtiges Spiel geworden ist.

Bei uns im #gamestarcampt-Studio zu Gast war Tobias Stolz-Zwilling, PR Manager bei Warhorse Studio.

Kingdom Come: Deliverance ist für den 13.2.2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Außerdem wird es Optimierungen für die PS4 Pro und die Xbox One X geben.