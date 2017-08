Kingdom Come: Deliverance - Story-Trailer zeigt Henrys Geschichte

Donnerstag, 17. August 2017 um 16:40

Im Story-Trailer zur Gamecom 2017 gewährt Kingdom Come: Deliverance Einblicke in das Schicksal des Protagonisten Henry - zunächst in sein Leben in seinem Heimatdorf in Böhmen und die alltäglichen Konflikte, später in seine Jagd nach Rache an den Mördern seiner Eltern und Freunde.

Henry muss miterleben, wie die Ortschaft von den Truppen Siegismunds überfallen und niedergebrannt wird. Während er fliehen kann, fallen seine Eltern den Soldaten zum Opfer. In der Folge begibt sich Henry in die Gefolgschaft eines Adligen, um gegen Siegismund zu kämpfen.

In Kingdom Come: Deliverance gibt es keine Drachen, sondern ein realistisches Mittelalter-Setting. Die meisten Quests sollen mehrere Lösungsmöglichkeiten besitzen, die Welt reagiert dynamische auf unsere Handlungen, egal ob gut oder böse. Die gesamte Story soll rund 30 Stunden Spielzeit umfassen.