Kingdom Come: Deliverance - Story-Trailer zur E3 verrät den Release-Termin

Freitag, 09. Juni 2017 um 10:01

Der Story-Trailer zu Kingdom Come: Deliverance liefert einen tieferen Einblick in die Story des Mittlelater-Spiels. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Henry, dem Sohn eines Waffenschmieds, dessen friedliches Leben mit plötzlich auf brutale Weise endet, als brandschatzende Söldner das Heimatdorf von Henry überfallen. Der schwört natürlich Rache und wird so im Laufe der Story in einen Machtkampf um die Zukunft Böhmens verwickelt.

Neben der non-linearen Geschichte soll Kingdom Come: Deliverance authentische Kämpfe mit mittelalterlichen Waffen, vielseitige Charakterentwicklung und eine Open World mit Tag-Nacht-Wechsel bieten, in der NPCs einem regelmäßigen Tagwerk nachgehen und auf Ereignisse dynamisch reagieren.

Außerdem verrät der Trailer endlich den finalen Release-Termin: Am 13. Februar 2018 kommt Kingdom Come: Deliverance für PC, PS4 und Xbox One in den Handel.

