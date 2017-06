Kingdom Come: Deliverance - Teaser-Trailer weist auf große Ankündigung hin

Freitag, 02. Juni 2017 um 16:36

Warhorse Studios haben einen neuen Teaser zu ihrem historischen Mittelalter-Spiel Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht. Der zeigt neben ein paar hübschen Landschaftsfahrten und einer Armee am Horizont auch das Datum für die nächste große Ankündigung zum Rollenspiel: Schon am Freitag, den 9. Juni soll es ein weltweites Ankündigungs-Event zu Kingdom Come geben.

Stattfinden wird sie wohl ebenfalls auf dem Youtube-Kanal des Entwicklers, da Abonnenten des Channels die ersten sein sollen, die an neue Informationen zur Ankündigung kommen. In letzter Zeit hat man wenig vom Spiel selbst gesehen, dafür aber umso mehr von den Schauspielern und der Cutscene-Technik dahinter.