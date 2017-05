Kingdom Come vs. Mount & Blade 2 - Das unterscheidet die Mittelalter-Rollenspiele

Freitag, 26. Mai 2017 um 16:36

2017 und 2018 haben Mittelalter-Fans ganz schön was zu jubeln: Mit Mount & Blade 2 und Kingdom Come: Deliverance steigen gleich zwei gigantische Mittelalter-Rollenspiele in den Ring und bieten Sandbox-Gameplay, Ritterschlachten und große Spielwelten. Im Video stellen wir die beiden Titel gegeneinander und klären Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Zielgruppen.