Kingsman 2: The Golden Circle - Trailer zur Agenten-Komödie mit Eggsy und den Statesman

Dienstag, 25. April 2017 um 08:00

Nach einem kurzen Teaser-Trailer ist der erste richtige Trailer zur Agenten-Komödie Kingsman: The Golden Circle eingetroffen und bringt im Sequel zum Kinohit Kingsman: The Secret Service nicht nur Eggsy zurück. Der junge Agent legt sich im Stil von James Bond mit Julianne Moore als neue gefährliche Gegnerin an, lernt die Statesman mit Halle Berry, Channing Tatum und Jeff Bridges kennen und erlebt am Ende eine handfeste Überraschung.

Mit dem Trailer wird auch mehr über die Story verraten: Eggsy (Taron Egerton) ist zum vollwertigen Kingsman geworden und tritt in die Fußstapfen seines Mentors Harry Hart (Colin Firth). Doch als ihr Hauptquartier zerstört wird und sich eine globale Bedrohung ankündigt, treffen die Kingsman auf die verbündete US-amerikanische Geheimdienst-Organisation namens Statesman. Gemeinsam versuchen sie der neuen Gegenspielerin Poppy das Handwerk zu legen und die Welt zu retten.

Die Regie führt erneut Matthew Vaughn (Kick-Ass, Kingsman). Neben Taron Egerton als Eggsy spielen außerdem noch Mark Strong, Halle Berry, Channing Tatum, Jeff Bridges, Julianne Moore sowie Colin Firth und Elton John in einer Gastrolle mit.

Deutscher Kinostart ist am 28. September 2017.