Kingsman 2: The Golden Circle - Neuer Action-Trailer bringt einen alten Bekannten zurück

Donnerstag, 20. Juli 2017 um 18:00

Der neue Trailer zur Agenten-Komödie Kingsman: The Golden Circle begleitet Eggsy und sein Team in die USA zu den Statesman, mit Halle Berry, Channing Tatum und Jeff Bridges. In den vielen neuen Action-Szenen gibt es auch mehr von Julianne Moore als neue Gegenspielerin zu sehen - und ein alter Bekannter steht mit einer Augenklappe von den Toten auf.

Im Sequel zum Kinohit Kingsman: The Secret Service ist junge Agent Eggsy (Taron Egerton) zum vollwertigen Kingsman geworden und tritt in die Fußstapfen seines Mentors Harry Hart (Colin Firth). Doch als ihr Hauptquartier zerstört wird und sich eine globale Bedrohung ankündigt, treffen die Kingsman auf die US-amerikanische Geheimdienst-Organisation Statesman. Gemeinsam versuchen sie der neuen Gegenspielerin Poppy das Handwerk zu legen und die Welt zu retten.

Die Regie führt erneut Matthew Vaughn (Kick-Ass, Kingsman). Neben Taron Egerton als Eggsy spielen außerdem noch Mark Strong, Halle Berry, Channing Tatum, Jeff Bridges, Julianne Moore sowie Colin Firth und Elton John in einer Gastrolle mit.

Kingsman: The Golden Circle kommt am 28. September in die Kinos.